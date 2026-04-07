Medio Rural destaca que la mayoría de montes de gestión pública cuentan con certificación forestal sostenible

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que la mayoría de los montes de gestión pública de Galicia cuentan con certificación forestal sostenible.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, los más de 1.400 terrenos de estas características, que abarcan una superficie de cerca de 230.000 hectáreas, tienen certificadas cerca de 200.000 hectáreas, alrededor del 85 %, por parte de los dos sistemas reconocidos internacionalmente, PEFC y FSC.

Así lo destacó la conselleira durante su visita a diversas actuaciones de prevención en el monte de gestión pública de Costa de Oia, situado en O Porriño (Pontevedra).

En este sentido, la titular de Medio Rural ha subrayado que este terreno forestal cuenta también con certificación, algo que "garantiza la sostenibilidad en su gestión y aprovechamiento". De esta forma, dispone de una superficie ordenada que supera las 585 hectáreas y la Xunta lleva invertidos cerca de 366.000 euros en diferentes actuaciones.

Además, ha recordado que actualmente están a piques de terminar diferentes tratamientos silvícolas preventivos para la mejora de sus masas, en una susperficie de algo más de 11 hectáreas y con una inversión que supera los 40.000 euros.

Concretamente, las obras consisten en rozas, rareos y podas en coníferas, así como en la eliminación de especies invasoras. La actuación se suma a otras ya terminadas para ahondar en la mejora de los terrenos, y que supusieron actuar en otras 11 hectáreas por un importe similar.