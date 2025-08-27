Medio Rural destina más de 2,6 millones de euros para actividades de información de productos agroalimentarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria por la cual se dan a conocer las ayudas concedidas para fomentar la cooperación en actividades de información y promoción de los productos agrícolas y alimenticios gallegos acogidos a regímenes de calidad.

Estas aportaciones, que cuentan con un presupuesto superior a los 2,6 millones de euros, se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y tienen como objetivo promocionar e impulsar el consumo de estos productos, reconocidos por su excelencia.

En esta convocatoria resultaron beneficiadas 14 entidades, entre las que destacan los cinco Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de los vinos de Galicia, las IGP de Ternera Gallega, Miel de Galicia y Castaña de Galicia, así como el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (Craega).

Las subvenciones permitirán desarrollar acciones de promoción, participación y organización de ferias, estudios de mercado, jornadas divulgativas y otras actividades integradas dentro de proyectos de cooperación que contribuyan a reforzar la presencia y el valor de los productos gallegos con sello de calidad en el mercado.