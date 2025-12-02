Medio Rural espera fechar "los próximos días" la firma del nuevo convenio con Fegamp para la limpieza de fajas

Archivo - Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigu - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OURENSE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha trasladado que espera establecer "en los proximos días" la fecha para firmar el nuevo convenio con la Fegamp para la limpieza de fajas de biomasa, de 25 millones de euros para este 2026, que se presentó el pasado 3 de octubre.

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios de comunicación en su visita al Parador de Santo Estevo, en Ourense, para la presentación de los equipos de vigilancia avanzada que Abanca y Afundación cederán a la Xunta para la prevención de incendios.

En concreto, la conselleira ha recordado que la Xunta ha reforzado el presupuesto del convenio, de 12,5 millones de euros en 2025 a los 25 millones previstos para 2026, con el objetivo de "llegar a más lugares" y ha señalado que espera establecer la fecha para firmarlo "en los próximos días", para "agilizar la contratación" de tractores de desborce y "más personal para la empresa pública Seaga" que "se dedicará a hacer inspecciones en todas las fajas secundarias" y "notificar a los propietarios que se olvidaron de limpiar".

En esta línea, María José Gómez ha señalado que, en el ámbito del convenio, se desarrollan ejecuciones subsidiarias de las parcelas de "propietarios que no limpian", así como "en parroquias priorizadas" que "pueden contratar con SEAGA" la limpieza de parcelas en fajas secundarias "con un precio de 420 euros por hectárea".

Asimismo, ha destacado que el convenio con los municipios adheridos a la federación garantiza "ayudar con las notificaciones a los titulares" que "tienen que limpiar esa faja de los 50 metros", las "10 hectáreas de manera subsidiaria con ayuntamientos" y los "12 kilómetros de vías municipales en esas fajas".