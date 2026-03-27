Medio Rural exige al ministerio "mayor compromiso" con el lácteo y la mejora de la ley de la cadena alimentaria

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha exigido al Ministerio de Agricultura un "mayor compromiso" con el sector lácteo y también que mejore la ley de la cadena alimentaria para introducir en ella los umbrales que acrediten los costes de producción.

Con ello, según señala la consellería en una nota de prensa, la Xunta busca "asegurar" que los contratos "cumplan" con la normativa y no se fije el precio a los ganaderos por debajo de estos costes.

La titular de Medio Rural ha hecho estas demandas al propio ministro Luis Planas, en el marco de las reuniones de la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y de los consejos consultivos de la política agrícola y política pesquera para asuntos comunitarios, en las que ha participado por videoconferencia.

Gómez ha reclamado "una mayor implicación para hacer frente a la situación actual del sector", marcada por el incremento de los costes de producción y por la reducción del precio en los contratos.

Ha pedido también que sea "contundente" ante bajadas "tan pronunciadas" de la industria a los ganaderos, que suponen casi el 20% con respecto a los vigentes hasta ahora y ha vuelto a denunciar la "deslealtad" de la industria en esta cuestión.