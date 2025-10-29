Medio Rural hará en Baleira (Lugo) una reestructuración parcelaria con una inversión de 1,75 millones de euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visita el ayuntamiento lucense de Baleira para presentar los detalles de la futura reestructuración parcelaria que se implantará en la parroquia de Retizós con una inversión de 1,75 millones de euros.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el procedimiento se abrirá próximamente con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la declaración de utilidad pública.

De esta forma, tienen previsto actuar en una superficie de más de 775 hectáreas que actualmente están distribuidas en 1.661 parcelas catastrales que ocupan un total de 755 hectáreas propiedad de 178 titulares.

El tamaño medio de las parcelas es de unos 4.500 metros cuadrados, una superficie que se pretende incrementar mediante lo proceso de reestructuración con el fin de aumentar la rentabilidad de los predios, aclaró Gómez.

La conselleira también señaló los beneficios que tendrá este instrumento para las siete explotaciones censadas en la parroquia, dedicadas mayoritariamente al vacuno de leche y que aumentarán su base territorial y reducirán sus costes de producción.

Estas herramientas, ha apuntado la Xunta, contribuyen de manera significativa a paliar el minifundismo en nuestra comunidad, poniendo el foco en la estructura de la propiedad, y a reducir el abandono de tierras productivas.

La titular de Medio Rural afirmó que, de cara al 2026, seguirá apostando por estos proyectos, en el que se incluye el inicio del desarrollo de este de Baleira, con un presupuesto de 16,7 millones de euros, casi cuatro más con respecto a este.