Medio Rural recuerda los apoyos a afectados por la banda marrón del pino para evitar el abandono de los terrenos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado los apoyos de la Xunta para paliar la dolencia de la banda marrón del con el objetivo de evitar el abandono del rural y garantizar la sostenibilidad forestal.

Así lo ha señalado este sábado durante una visita a terrenos de la comunidad de montes vecinales al contado común de Acebreiro, en el ayuntamiento lucense de A Pastoriza, que están afectados por esta dolencia.

De esta forma, la conselleira ha recordado que la ampliación de la moratoria del eucalipto hasta 2030 incluye "dos flexibilizaciones", una de ellas específicamente orientada a dar una alternativa a los propietarios ante esta situación excepcional que vive el pino radiata.

Esta "flexibilización consiste en la posibilidad" que se ofrece para las plantaciones gravemente afectadas por la banda marrón, en las que se podrá sustituir hasta un máximo del 50% de la superficie por eucalipto durante un único turno de tala. La mitad restante deberá reforestarse con coníferas o frondosas.

Esta medida se suma a una segunda flexibilización que permite nuevas plantaciones de eucalipto para sustituir aquellas ya existentes, siempre y cuando la parcela inicial se transforme la coníferas y frondosas y la superficie de la nueva repoblación no supere, con carácter general, el 75% del eucalipto que había en la inicial.