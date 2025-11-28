Medio Rural se reúne con asociaciones de control lechero, que recibirán 1 millón de euros en ayudas en 2026

Medio Rural se reúne con asociaciones de control lechero, sector que tendrá 1 millón de euros en ayudas en 2026 - XUNTA DE GALICIA

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de asociaciones que hacen el control lechero en Galicia y que el próximo año recibirán 1 millón de euros en ayudas.

En concreto, la titular de Medio Rural se ha reunido con responsables de las Africores de A Coruña, Lugo y Pontevedra, entidades "oficialmente reconocidas en Galicia para la realización de estos controles de calidad".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego, esta línea de apoyos pretende "compensar", en parte, los gastos generados a las entidades reconocidas para hacer el control lechero, "en atención a los importantes beneficios que el sector recibe por la implantación generalizada de este sistema".

La Xunta, además, ha destacado que el control de rendimiento lechero influye directamente en el sector lácteo gallego como "base de la mejora genética en los esquemas de selección y desde el punto de vista de la sostenibilidad y rentabilidad económica de las explotaciones".

La Consellería de Medio Rural subraya que "los beneficiarios últimos son los propios ganaderos y, por extensión, los consumidores, ya que el control incide directamente en la mejora de la calidad final del producto".