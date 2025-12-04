Medio Rural y Rfeagas refuerzan en Lugo su colaboración para impulsar la mejora genética del ganado

LUGO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural, a través de la empresa pública Xenética Fontao, ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS) para ampliar y consolidar los trabajos de análisis de ADN en animales de distintas razas puras.

El convenio, suscrito en Lugo por la conselleira y presidenta de Xenética Fontao, María José Gómez, y por el presidente de la Federación, José Luis Urquijo, prevé la realización de 60.000 pruebas genéticas durante los próximos dos años, orientadas a determinar parentesco, realizar genotipados y ofrecer asesoramiento técnico especializado.

Durante el acto, la conselleira destacó que Xenética Fontao "es un referente nacional e incluso internacional" en el ámbito de la investigación genética aplicada al sector ganadero.

Subrayó, además, que Galicia ocupa una posición destacada dentro del sector primario y que la sede lucense de la empresa parte de "una situación privilegiada" para captar fondos destinados a proyectos de innovación e investigación orientados a la mejora genética.

El acuerdo pone de relieve el papel esencial que juega la biotecnología del ADN en los actuales programas de selección y mejora genética, con aplicaciones decisivas como la verificación de filiaciones -clave para la fiabilidad de los libros genealógicos-, los controles de trazabilidad, el diagnóstico de enfermedades y anomalías genéticas o la identificación de variantes relacionadas con características productivas y morfológicas.

Además de este nuevo programa enfocado en ovino de leche y vacuno de carne, tanto RFEAGAS como Xenética Fontao mantienen una cooperación estable desde hace más de veinte años en el campo de los análisis de ADN en razas bovinas, ovinas y caprinas representadas por la Federación a nivel estatal.

La selección genómica permite estimar con precisión el valor genético de cada animal, y Xenética Fontao cuenta con una larga trayectoria que avala su solvencia técnica en este ámbito.

Su laboratorio dispone de acreditación internacional del ICAR (International Committee for Animal Recording) para la determinación de parentesco en bovino mediante marcadores SNP y, desde 2018, está reconocido por RFEAGAS como laboratorio de referencia para la ejecución de las pruebas incluidas en su programa de selección genómica.