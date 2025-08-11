Medio Rural subraya su apoyo a la Faba de Lourenzá con medidas para formación, investigación y comercialización

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha subrayado este lunes su apoyo a la Faba de Lourenzá con ayudas específicas y medidas para formación, investigación y comercialización.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Gómez ha destacado la faba como un producto agroalimentario gallego de calidad diferenciada, durante una visita a Fabas Alma do Val, productora y comercializadora amparada por la Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Durante su intervención, la titular de Medio Rural ha enfatizado las ayudas a los productores de IXP, que se convocaron este año por primera vez y vienen de percibir un total de 18 faberos, todos los inscritos en el Consello Regulador que cumplían los requisitos de la convocatoria.

En conjunto, se percibieron 68.000 euros y la resolución se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este miércoles.

Asimismo, la conselleira ha explicado que estas ayudas se enmarcan en un contexto "complejo" para el sector, marcado por las "malas cosechas" de los años 2023 y 2024, que "obligaron a desechar una parte importante de la producción a causa de las condiciones climáticas adversas".