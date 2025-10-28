Medio Rural urge al Gobierno a defender ante la UE una vacuna ante la dermatosis nodular

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). Son 18 comarcas veterinarias las afectadas por algún brote de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la cual ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La Consellería de Medio Rural ha vuelto a urgir al Gobierno central que defensa ante la UE una vacuna, que pueda emplearse con fines preventivos, contra la dermatosis nodular contagiosa.

Así lo ha reclamado este martes el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, en el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria organizado por el Ministerio de Agricultura.

Durante esta reunión, reclamó también más coordinación al Gobierno central para que las comunidades implementen medidas homogéneas que le "den certezas y seguridad" al sector ganadero.

Además, exige que, en el caso de decretarse algún foco en Galicia, se pongan en marcha indemnizaciones por parte del Ministerio y que los sacrificios puedan realizarse en matadero y no en las explotaciones.

En todo caso, la Xunta incide en que "a día de hoy no se registró ningún caso de esta enfermedad en Galicia, que no afecta ni se transmite a las personas".

Desde el pasado lunes están suspendidas todas las ferias, certámenes y subastas de ganado por un periodo de 21 días.

Asimismo, se prohíbe la entrada de animales procedentes de explotaciones ubicadas en las zonas declaradas como restringidas. Los bovinos con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos.