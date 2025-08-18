Mejora la calidad del aire en Ourense, aunque se mantiene como 'mala' en la estación medidora de Laza

OURENSE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humo y los gases derivados de los incendios que afectan a la provincia de Ourense sigue teniendo consecuencias en la calidad del aire y, aunque ésta ha mejorado con respecto a los registros de las últimas horas, dos de las estaciones medidoras, la de Gómez Franqueira (en la ciudad de Ourense) y la de Laza, ofrecen resultados malo y regular, respectivamente.

Según los datos que publica Meteogalicia, en la tarde de este lunes el ICA (Índice de Calidad del Aire) de la estación de la capital presenta valores malos, debido a que la concentración media de micropartículas PM 2,5 en las últimas 24 horas era de 26 ug/m3. Si bien es cierto que esta estación en concreto arroja habitualmente valores desfavorables.

En el caso de la estación de Laza, el índice es "regular", con una concentración de PM 2,5 de 20 ug/m3; mientras que en el resto de estaciones de Galicia, calidad del aire es favorable (en el 71,7 %) o buena (en el 23,9 %).

En las últimas horas, los ICA arrojaban datos mucho más desfavorables. Así, en la tarde de este domingo, Meteogalicia registraba índices de mala calidad de aire en estaciones de las provincias de Ourense, Lugo y Pontevedra, e incluso de muy mala calidad del aire en varios puntos.