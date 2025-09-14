Miles de personas protestan en Santiago contra la política forestal de la Xunta tras los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela para pedir un monte "con futuro" y cargar contra la política forestal de la Xunta tras la ola de incendios que arrasó miles de hectáreas en agosto, especialmente en Ourense.

'Lumes nunca máis' es el lema bajo el que se convocó la marcha --presente en numerosas pancartas--, que arrancó alrededor de las 12.00 horas desde la Alameda y caminó hasta la Praza da Quintana, donde se congregaron los numerosos asistentes para la lectura del manifiesto.

"Queremos reclamar un monte vivo y con futuro", ha pedido la portavoz de la plataforma convocante 'Por un Monte Galego con Futuro', Belén Rodríguez, en declaraciones a los medios al inicio de la protesta. Ha pedido un monte "multifuncional" y un lugar donde desenvolver su vida "con calidad".

El centro de los críticas ha sido la gestión de la Xunta, a la que Rodríguez ha exigido políticas con medidas que "protejan" frente a las consecuencias del cambio climático. Estas peticiones se han visto respaldadas por cánticos como 'Rueda, dimisión' o 'E a culpa de quen é? Dos que botan ao PP'.