El Ministerio Defensa ha desplegado hasta el momento a 5.600 militares y más de 2.000 medios por los incendios

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ministerio de Defensa ha realizado hasta el 22 de agosto un total de 41 activaciones del Ejército, que ha supuesto un despliegue total de 5.600 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio, y de más de 2.000 medios desde ligeros hasta pesados.

Así lo ha avanzado este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su intervención en la Comisión de Defensa en el Senado para explicar las actuaciones de su Departamento con motivo de los incendios que han afectado este verano a España.

La Comisión de Defensa del Senado ha comenzado con la proyección de un vídeo de unos 50 minutos de duración que mostraba las intervenciones de los militares en los incendios, con el que Robles ha querido poner en valor la labor del Ejército español ante esta catástrofe.

La ministra ha defendido que, dentro del marco normativo que tiene el país en el que la materia en Protección Civil corresponde a las comunidades autónomas, "en el mismo momento en que se ha procedido a pedir la activación, la UME ha demostrado sus capacidades para desplegarse ordenadamente sobre el terreno".

Todo ello, según ha asegurado Robles, "en escaso periodo de tiempo con un personal cualitativo". "Como hemos repetido muchas veces, solamente aquellos que están absolutamente preparados pueden atacar el fuego solos, lo demás es una temeridad", ha apuntado.

La ministra ha puesto también en valor el trabajo de las brigadas forestales de las comunidades autónomas, así como de los equipos técnicos de las comunidades autónomas.

Además, ha recalcado que las Fuerzas Armadas "han estado con lesiones, con quemaduras importantes", por lo que les ha trasladado su "afecto y reconocimiento".

"No nos engañemos, esta rapidez en la intervención y despliegue y en la eficacia del mismo solo es posible gracias a algo, la preparación y la planificación que la UME y las Fuerzas Armadas llevan a cabo durante todo el año", ha reivindicado Robles.

Para luchar contra los incendios, la responsable de Defensa ha recordado que "hay que trabajar todo el año, tener al personal preparado y realizar labores de prevención y preparación".

"Solamente cuando hay una preparación durante todo el año, solo entonces con una preparación dura y adecuada, porque los incendios son unos incendios de sexta generación, como son los incendios, se pueden hacer frente a circunstancias tremendas como las que hemos vivido", ha zanjado.

En este punto, Robles ha incidido en que el Gobierno, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para Seguridad y Defensa, ha dejado "una parte muy importante" destinado a la inversión en emergencias: "Creemos que es importante seguir invirtiendo en emergencias, espero que las comunidades autónomas hagan lo mismo".

"Queremos adquirir nuevos vehículos lanzapuentes, más aviones cisternas, fletar nuevos buques hidrográficos, reforzar las infraestructuras de uso polivalente. Es una labor que tenemos que hacer e insisto, desde los despachos deberíamos todos aprender a no decirles a los técnicos lo que tienen que hacer", ha manifestado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/auth?v=1003993&p=1&t=eyJuYW1laWQi...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Defensa ha desplegado hasta el momento a 5.600 militares y más de 2.000 medios por incendios

Duración: 01:57

Url de descarga: https://www.europapress.tv/auth?v=1003993&p=1&t=eyJuYW1laWQi...

---------------------