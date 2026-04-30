Miranda (BNG) pide usar los fondos europeos para mejorar la vida en el rural y denuncia "inacción" de la Xunta

EP Plenary session - How to secure a sustainable future for the EU livestock sector in light of the need to ensure food security, farmers’ resilience and the challenges posed by animal diseases? - LAURIE DIEFFEMBACQ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha pedido que los fondos europeos se utilicen para mejorar las condiciones de vida en el rural y ha denunciado la "inacción" del Gobierno gallego.

Tal y como han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa, la eurodiputada ha destacado en el debate sobre 'Emprendimiento femenino en zonas rurales' "las desigualdades que sufren las mujeres que trabajan en el rural, mientras que en el debate 'Soluciones para asegurar un futuro sostenible del sector ganadero de la Unión' ha puesto el foco en la "gran preocupación existente por la situación sanitaria del ganado gallego".

"Frente a la situación de alerta que atraviesa el rural, el Gobierno gallego del PP no es capaz de tomar decisiones que mejoren la situación de nuestro sector rural", ha lamentado la eurodiputada del BNG, que también ha reprochado al comisario Hansen que el pasado 2 de marzo no se reuniese con la portavoz del Bloque, Ana Pontón.

También ha reivindicado que ya ha presentado enmiendas específicas en el Reglamento de Acompañamiento de la Comisión de Desarrollo Regional, para que los próximos fondos europeos inviertan en las áreas rurales, especialmente en el avance de las condición de vida de las mujeres del rural.

Para Miranda, estos avances deben centrarse en la igualdad salarial, programas de inclusión laboral adaptados a las necesidades existentes, apoyo institucional a la conciliación familiar, políticas de dependencia que no obliguen a las mujeres a asumir los cuidados y programas de inclusión digital y digitalización en las áreas rurales.