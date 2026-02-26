Una moneda romana y la guardia de una espada, entre los restos encontrados en el Castro da Cividade (Pontevedra)

Moneda romana encontrada en el Castro da Cividade, en Pontevedra - AYUNTAMIENTO DE CERCEDO-COTOBADE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade ha anunciado este jueves el descubrimiento de una moneda romana pendiente de datación, la guardia de una espada y la cuenta de un colgante tras los trabajos de excavado en el Castro da Cividade (Pontevedra).

Conforme al comunicado del Ejecutivo municipal, los primeros indicios de las tareas de análisis efectuadas por el equipo técnico encargado apuntan a ser piezas "relevantes para la compresión del pasado" de la localidad.

El regidor, Jorge Cubela, ha valordo la "confirmación de las expectativas" con las que pusieron en marcha la iniciativa y del "potencial extraordinario" del propio Castro da Cividade.

Los descubrimientos, enmarcados en una "clara estrategia de conservación y divulgación", a juicio del alcalde, "incrementan el valor patrimonial del yacimiento y refuerzan la identidad colectiva" del municipio pontevedrés.

Mientras se realizan los análisis pertinentes, Cubela ha prometido seguir "impulsando nuevas fases de intervención" que sean capaces de "dinamizar el turismo local y generar actividad económica en el territorio".

Con todo, ha agradecido la reciente presencia en el yacimiento del conselleiro de Cultura, José López Campos, y del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis Menor, al interpretarla como una muestra de apoyo a un proyecto que "aspira a convertirse en un referente" del patrimonio castreño de Pontevedra.