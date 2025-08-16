Monforte de Lemos (Lugo) pone en marcha un operativo de prevención y vigilancia de incendios

LUGO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Monforte de Lemos, ante la evolución de los incendios forestales activos en la comunidad autónoma, ha puesto en marcha un operativo especial en el municipio para apoyar la lucha contra los incendios en caso de ser necesario.

Con esa intención, esta mañana su alcalde, José Tomé, ha resuelto aprobar varias actuaciones, entre ellas adoptar por parte del ayuntamiento todas las medidas preventivas disponibles para la reducción del riesgo de incendios.

También tener activos todos los dispositivos de vigilancia y control en zonas de especial sensibilidad, especialmente en áreas de interface urbano-forestal, espacios protegidos y zonas con mayor carga de combustible vegetal.

Todo ello con los medios humanos y materiales municipales o también empresas privadas susceptibles de ser movilizadas, tanto en tareas preventivas como de extinción.