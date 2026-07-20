El noroeste sufre el 40,5% de los fuegos hasta el día 12 y registra el 30,6% de la superficie arbolada quemada

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

España registra hasta el 12 de julio 18 grandes incendios forestales y 61.163,21 hectáreas quemadas en 2026, lo que supone más del doble que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron siete grandes fuegos y 24.133,26 hectáreas quemadas.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press, hasta el momento ha habido un total de 1.875 incendios y 3.554 conatos (aquellos que afectan a menos de una hectárea), lo que contabiliza 5.429 siniestros en lo que va de año.

Estos fuegos han quemado 12.716,19 hectáreas de superficie arbolada, 35.027,53 hectáreas de matorrales y monte abierto y 13.419,49 hectáreas de pastos y dehesas, lo que supone que se ha visto afectada el 0,214% de la superficie forestal nacional.

El 38,4% de los siniestros han afectado a comunidades interiores, el 40,45% a noroeste, el 20,63% a zonas del Mediterráneo y el 0,52% a las Islas Canarias.

En cuanto a la superficie arbolada afectada, el 24,32% ha afectado a comunidades interiores, el 30,6% del noroeste y el 45,08% del Mediterráneo.

Por último, de la superficie forestal total afectada el 44,29% ha sido en el noroeste, el 30,88% en el Mediterráneo, el 24,81% en comunidades interiores y el 0,01% en las Islas Canarias.