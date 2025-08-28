La nueva convocatoria de ayudas de la XERA amplía a 70.000 euros la ayuda máxima concedida por beneficiario

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Axencia Galega da Industria Forestal ha publicado la nueva convocatoria del programa de ayudas para la organización de actividades formativas no regladas, ampliando la ayuda máxima concedida por beneficiario de 60.000 mil a 70.000 mil euros.

Tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa este jueves, el programa pretende "impulsar el conocimiento y mejorar la competitividad de los profesionales de la industria forestal-madera".

Las nuevas bases del Xera-Savia son el resultado de un "trabajo conjunto" del Gobierno autonómico con los profesionales del sector y de su cadena de valor con el fin de "adecuar la oferta formativa y necesidades reales".

En esta línea, los apoyos van dirigidos a asociaciones, organizaciones, fundaciones de interese gallego y entidades sin ánimo de lucro que tengan base asociativa y sean representativas de la industria forestal-madera.

Asimismo, en la actual convocatoria del programa se incluye como novedad el incremento de la ayuda máxima concedida por beneficiario, que pasa de 60.000 mil euros a 70.000 mil euros. También, se establecen cuantías máximas para los costes de las actividades: entre 300 y 500 euros por hora.