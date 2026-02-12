Una nueva orden de Medio Rural facilita trámites de arrendamiento de terrenos del Banco de Terras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Feb. (EUROPA PRESs) -

La Consellería de Medio Rural ha publicado una nueva orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que facilita los trámites de arrendamiento de un 76% de los terrenos disponibles en el Banco de Terras, lo que contribuirá a evitar el abandono y garantizar un medio rural productivo y sostenible.

De ello ha informado el departamento autonómico en un comunicado, en el que explica que esta orden regula la presentación electrónica de solicitudes de arrendamiento de los predios rústicos incorporados al Banco de Terras.

De este modo, Medio Rural ha señalado que a partir de mañana se podrá alquilar de manera más sencilla las parcelas que se encuentren en estado de disponible sin concurrencia, es decir, de aquellas que no habían recibido ninguna solicitud válida o que habían sido resueltas negativamente. En concreto, ha señalado que se trata de más de 5.000 parcelas actualmente.

La principal novedad con respeto al procedimiento existente hasta ahora, conforme ha indicado, es que los interesados en arrendar estos predios no tendrán que esperar hasta los plazos de presentación habituales, que se abren dos veces al año durante dos semanas, los primeros días hábiles de los meses de mayo y noviembre.

En estas fechas se someten la concurrencia las parcelas incorporadas al Banco y las que finalizan los contratos de arrendamiento previamente al inicio del período. Cabe señalar que estos plazos seguirán vigentes para todos los nuevos terrenos que se incorporen y que tienen que pasar obligatoriamente por este proceso de concurrencia. Si después de pasar por este procedimiento no reciben solicitudes o se resuelven negativamente, pasarán al estado de disponible sin concurrencia.

BANCO DE TERRAS

El Banco de Terras es un instrumento creado por la Consellería de Medio Rural con el doble objetivo de evitar el abandono de la tierra agraria y de ponerla a disposición de todas aquellas personas que la necesiten para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de conservación de la naturaleza y patrimonio u otros usos de interés social.

A través de él se busca dinamizar y mediar entre las personas propietarias y aquellas que precisan tierras, así como dar garantías, confianza y seguridad en la gestión y en el uso de las hincas.

En la actualidad hay 19.000 parcelas incorporadas al Banco de Terras, que suponen más de 7.000 hectáreas ofertadas para que todas aquellas personas que así lo deseen puedan solicitar su arrendamiento. Dentro de ellas, 6.856 parcelas están alejadas o en proceso de arrendamiento y más de 6.000 en estado de disponible: alrededor de 5.000 disponibles sin concurrencia y otras 1.000 con concurrencia.