Óscar Puente avisa de que "todo apunta" a que mañana la línea Galicia-Madrid tampoco estará en servicio

MADRID / OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este viernes que "todo apunta" a que mañana la línea ferroviaria entre Galicia y Madrid tampoco estará en servicio, debido a las consecuencias provocadas por los incendios que afectan a Ourense y Zamora.
"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que protección civil autorice la operativa prevista", ha señalado el titular de Transportes en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.
En todo caso, Puente ha instado a los afectados a que estén atentos a la información que tanto Adif como Renfe van proporcionando.
Esta decisión se volvería a adoptar mañana, a falta de confirmación oficial, después de días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.