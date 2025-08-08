Paco & Lola Prime 2021, de la DOP Rías Baixas, premio al mejor vino blanco

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Paco & Lola Prime 2021, perteneciente a la DOP Rías Baixas, de la Cooperativa Vitivinícola Arousana, de Meaño (Pontevedra), ha recibido el premio al mejor vino en los Premios Alimentos de España, en esta categoría que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las distinciones han recaído en vinos de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Navarra, Rías Baixas, Cataluña, Cava y Rueda. En esta edición han participado 23 bodegas en las cinco modalidades convocadas: vino tinto, blanco, rosado, espumoso y de licor 8 de agosto de 2025.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden de concesión de los premios Alimentos de España a los mejores vinos 2025.

Se trata de un galardón que reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional y promueve los vinos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) reconocidas por la Unión Europea.