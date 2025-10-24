El Parlamento reclama al Gobierno una base de las BRIF para luchar contra el fuego en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha aprobado, por unanimidad a propuesta del PPdeG, una iniciativa en la que reclama al Gobierno central la creación de una nueva Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) con base en Galicia.

Esta petición busca mejorar el dispositivo de prevención y lucha contra los fuegos, así como "poner fin a la situación de discriminación que se produce con la actual distribución de las bases por el territorio".

El diputado popular Ángel Rodríguez explicó que las brigadas de refuerzo en incendios forestales son unidades helitransportadas compuestas por personal altamente especializado en la extinción. Estas unidades fueron creadas en 1992 tras los grandes incendios ocurridos en España ocurridos en aquellos años.

Rodríguez advierte de que la zona noroeste es la más afectada por los incendios en España. Subraya las especiales condiciones de la comunidad gallega para albergar esta nueva BRIF, como los peroodos con circunstancias meteorológicas extremas; las muy altas intensidades y velocidades de propagación de los incendios; la dispersión de la población; la simultaneidad de muchos de los fuegos forestales y la alta probabilidad de que los incendios se reproduzcan en periodos de sequía debido a la textura y estructura del suelo.

Por otra parte, la Comisión de Agricultura ha sacado adelante otro acuerdo, también del PP, que pasa por mostrar el rechazo a cualquier propuesta que implique una reducción sustancial de fondos europeos destinados al sector agrícola y ganadero en el próximo marco financiero 2028-2034.

Demanda al Gobierno central que proponga una financiación adecuada que garantice los objetivos de la Política Agraria Común (PAC) y defienda en el Consejo de la UE el mantenimiento de un presupuesto específico y suficiente.