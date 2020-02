La plaga de ratas topo que afecta a más de 1.600 hectáreas en Lugo se intentará controlar con aves rapaces

Publicado 06/02/2020 19:00:41 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio y la Consellería de Medio Ambiente han acordado enviar aves rapaces a los ocho municipios de la montaña de Lugo afectados por una plaga de ratas topo que alcanza a más de 1.600 hectáreas --unas 3.000 hectáreas--.

Así se lo ha trasladado el conselleiro de Medio Rural, José González, al secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, y a la secretaria xeral del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, en una reunión mantenida este jueves.

Asimismo, les ha informado de que técnicos evaluarán la problemática sobre el terreno durante el mes de febrero para conocer el número de roedores e impulsar más soluciones.

Junto a esto, se ha decidido recurrir a expertos de Asturias en la rata topo para asesorar al Gobierno gallego. En concreto, la plaga afecta a los ayuntamientos de As Nogais, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Una vez se conozcan los informes, el conselleiro se ha comprometido a una nueva reunión con los sindicatos y los afectados para abordar medidas. También se analizará la posibilidad de garantizar el aprovisionamiento de forrajes para las explotaciones.