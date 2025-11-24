Planas confía en que "dentro de algunas semanas" se puedan relajar las medidas adoptadas por la gripe aviar

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que "no hay novedades significativas" respecto a la gripe aviar y confía en que "dentro de algunas semanas" se puedan relajar las medidas afectadas en las granjas.

En concreto, el titular del ramo ha recordado que en el caso del zorro fallecido la semana pasada por gripe aviar "no ha habido mutación". "Los científicos y los expertos en la materia han explicado que ha sido una carga vírica muy importante lo que ha producido ese contagio", ha explicado.

"En este momento, si adoptamos las medidas de bioseguridad que se están aplicando en España, espero que dentro de algunas semanas podamos ya relajarlas porque efectivamente esta ola haya remitido", ha asegurado Planas.

El Gobierno decretó a mediados de este mes el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad y en la actualidad se han sacrificado más de 2,5 millones de gallinas ponedoras, lo que no supone ni el 5% del total.