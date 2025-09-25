Planas dice que la declaración de fuerza mayor dejará percibir igual ayudas de la PAC "se pueda producir o no"

OURENSE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que la declaración de fuerza mayor permitirá que "todo el mundo" pueda percibir "exactamente igual" las ayudas de la PAC, "pueda producir o no" y "en las condiciones que lo vaya a hacer".

Asimismo, Planas ha avanzado este jueves en O Barco de Valdeorras (Ourense) que ha reclamado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, "activar el fondo de la crisis de reserva agrícola", una cuestión "importante" porque "supone otra fuente posible de ayudas a agricultores y ganaderos afectados".

En esta línea, el ministro de Agricultura ha avanzado que, "este año", se elevarán "hasta el 80%" las ayudas de la PAC, desde el 16 octubre, que "es la fecha donde se paga el adelanto", para que "haya liquidez en el inicio de año".

Planas ha incidido, además, en que son "ayudas muy necesarias" para el medio rural y para agricultores y ganaderos y ha recordado que "el problema no es sólo la pérdida física", sino también "el esfuerzo y el cariño". "Todo esto es una pequeña contribución para que nuestro mundo rural tenga futuro", ha añadido.

Así lo ha trasladado en su visita a la Bodega Alan de Val, en O Barco de Valdeorras (Ourense), acompañado por la conselleira de Medior Rural, María José Gómez, el protavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Besteiro, y el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, en la que ha destacado, también, la Denominación de Origen (DO) Valdeorras, como una DO "muy reconocida no solo en España, sino internacionalmente", recordando como anécdota que en la boda de su hijo se sirvió vino blanco de esta DO.

En esta línea, ha celebrado que "en el mes de julio", España ha exportado "77.500 millones de euros de exportación agroalimentaria", con un "saldo favorable de 19.400 millones de euros".

"Podemos estar muy orgullosos porque en este momento, si la economía española va bien, en lo que suponen las exportaciones agroalimentarias y el trabajo, incluso estamos por encima", ha añadido.