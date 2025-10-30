Planas dice que España tiene "margen de maniobra" para negociar la PAC, pero avisa de que será "difícil"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Interviene en el acto tras la firma del convenio, a 15 de marzo de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside la firm - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apuntado este jueves que España tiene "margen de maniobra" para anteponer sus intereses en las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, pero ha avisado de que este proceso será "difícil".

El titular del ramo ha acudido este jueves a la Comisión de Agricultura del Congreso para informar sobre diferentes asuntos relacionados con su departamento, como la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para que el presupuesto de la PAC en los próximos años se reduzca en más de un 20% para incrementar otras partidas como defensa.

Durante su intervención inicial, el ministro ha apuntado que la negociación sobre la PAC, en el marco del presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034, será "complicada y difícil", pero también ha dicho que España tiene sus "bazas a jugar" para acabar obteniendo un resultado que satisfaga sus intereses.

ADMITE LA DIFICULTAD DEL PRESUPUESTO

Aunque el titular ha mostrado sus discrepancias con la propuesta para reducir el presupuesto de la política agraria, Planas ha admitido que las perspectivas financieras del continente para los próximos años son "particularmente complicadas" por elementos como la invasión rusa a Ucrania, las consecuencias del cambio climático o los retos en seguridad alimentarios que se presentan a nivel global.

"La combinación es diabólica y por tanto hay que reconocer que la Comisión Europea ha tenido una opción muy difícil al establecer estas perspectivas financieras", ha apuntado en la Comisión de Agricultura.

Asimismo, ha explicado que el presupuesto actual de la Unión Europea se sitúa en el 1,13% del Producto Interior Bruto del continente, y la propuesta que ha presentado la Comisión Europea es elevar esa cifra hasta el 1,26%.

Sin embargo, en el periodo de referencia se tendrán que devolver intereses por los fondos europeos que los estados miembro recibieron en la pandemia en una magnitud de 0,12 puntos porcentuales, lo que dejará el presupuesto futuro en prácticamente igual que ahora.

SE REFORMARÁ LA PROPUESTA

Sobre la propuesta de la Comisión Europea, Planas ha apuntado que la opción de que se retire la primera propuesta "nunca se va a producir", puesto que hay estados miembros (sobre los que no ha dado más detalles) que están de acuerdo con limitar el presupuesto de determinadas partidas.

Planas también ha enfatizado la importancia de que comunidades autónomas, Gobierno y organizaciones agrarias estén unidas en la defensa de los intereses de España.

En este marco, el ministro ha señalado que el Gobierno trabajará sobre una hipótesis de reforma de la propuesta existente, sobre la que considera que hay "un margen de maniobra importante" y con la que se pueden conseguir los grandes objetivos de España en lo relativo a agricultura, ganadería, mundo rural y pesquero.

"No nos podemos permitir que políticas europeas como la PAC o como la política pesquera común sean desmembradas", ha enfatizado el ministro, quien ha aseverado que estas políticas han sido un "éxito" desde los orígenes de la UE porque han permitido desarrollar el concepto global de seguridad alimentaria y los niveles de vida y rentabilidad de agricultores y ganaderos.

Por último, el ministro ha hecho una mención especial a una propuesta de la Comisión Europea en materia de relevo generacional, puesto que la considera "muy interesante" al plantear medidas sobre un asunto que es el "número uno" de los retos del sector agroalimentario. Así, Planas ha defendido que la agricultura sólo tendrá futuro si hay jóvenes y mujeres que estén presentes y activas dentro del sector agroalimentario y de nuestro mundo rural.