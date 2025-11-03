Planas manda un mensaje de "serenidad" sobre la gripe aviar y llama a reforzar todas las medidas de bioseguridad

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura las nuevas instalaciones de Bodega Cuatro Rayas, a 3 de noviembre de 2025, en La Seca, Valladolid, Castilla y León (España). La cooperativa con Denominación de Origen Rueda inaugura e - Photogenic/M.A Santos - Europa Press

LA SECA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha enviado este lunes un mensaje de "serenidad" y al mismo tiempo "de tremenda atención" respecto a los casos de gripe aviar que afectan a España, con especial incidencia en la provincia de Valladolid, y ha hecho especial hincapié en la necesidad de reforzar todas las medidas de bioseguridad.

Planas ha destacado la coordinación con la Comunidad de Castilla y León respecto a los focos de gripe aviar que afectan a este territorio donde, según ha reconocido, ha habido que sacrificar un número importante de aves --más de dos millones-- puesto que "era absolutamente necesario su sacrificio".

El ministro ha explicado que las alteraciones climáticas han provocado que las aves silvestres estén migrando en épocas diferentes del año lo que está produciendo brotes que ya conocidos "y casi endémicos", ha apostillado, en el resto de la Unión Europea que, según ha admitido también, se han presentado con más fuerza en los últimos años en España.

"Frente a ello hay que llevar mucho cuidado, sobre todo en los comederos y en los bebederos en relación con las instalaciones para evitar los contagios", ha aconsejado el ministro que ha insistido también en que cuando se produce el contagio tiene que derivar en la destrucción de las aves afectadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprovechado para trasladar un "importante" mensaje a la población en el sentido de no hay ningún tipo de contagio derivado de la carne, de los huevos, de los productos derivados de la ave, si bien ha insistido en la necesidad de llevar un "estricto control" en esta materia.

En este sentido, ha recordado que ante cualquier riesgo o indicio de que puede haber una ave infectada hay que evitar cualquier tipo de contacto por razones de salud pública y avisar de forma inmediata a las autoridades sanitarias y veterinarias para poder actuar a este respecto.

Planas ha asegurado que hay una coordinación a nivel nacional a través de la red de alerta veterinaria y de coordinación con todas las comunidades autónomas "y en este caso, particularmente en el caso de Casilla y León", ha reiterado el ministro a preguntas de los periodistas este lunes en La Seca (Valladolid) donde ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, María González Corral, en la inauguración de unas nuevas instalaciones de la bodega Cuatro Rayas.