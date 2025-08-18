La planta de Sogama en A Rúa (Ourense) no se ha visto afectada por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sogama ha informado de que su planta de transferencia de residuos situada en el municipio ourensano de A Rúa no se ha visto afectada por los incendios y este lunes ha abierto para atender a los ayuntamientos adscritos.

Asimismo, ha informado del cierre de las instalaciones una vez que finalicen las descargas, "para evitar que el personal que opera esté expuesto a la sobrecarga de humo que hay en las inmediaciones".

Igualmente, ha confirmado que, debido a que muchas localidades no realizaron recogida de basuras el pasado puente festivo, las entregas de residuos en la red de plantas de transferencia se han incrementado este lunes "de forma exponencial", con una "presión muy superior" a la de días pasados.

Con todo, la empresa ha explicado que ya realizó su planificación teniendo en cuenta esta situación, adoptando las medidas de prevención necesarias.

En estos momentos, las plantas distribuidas por toda Galicia bajo titularidad de Sogama "están operando sin incidencias", y en coordinación con las entidades locales y empresas de recogida de basura.

Finalmente, ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores, especialmente de aquellos encargados del servicio de transferencia y transporte por carretera, así como los de los ayuntamientos, servicios municipales de recogida y de limpieza, "ante una situación tan difícil como la que se está viviendo", pero ha insistido en pedir que "bajo ningún concepto" pongan en riesgo su integridad física y su salud.