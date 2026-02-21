Pontón exige medidas urgentes para frenar la bajada del precio de la leche: "Es una injusticia inaceptable"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una visita a una explotación en la comarca de O Deza. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido medidas urgentes para frenar la bajada del precio de la leche en las explotaciones gallegas ya que, tal y como ha advertido, en la revisión de los contratos "puede haber una caída del precio de, mínimo, seis céntimos".

En declaraciones a los medios en una visita a una explotación en Dozón (Pontevedra), acompañada de la eurodiputada Ana Miranda, Pontón ha manifestado que es "una injusticia" para los productores gallegos que el Gobierno "no haga absolutamente nada" ante una situación que "va a empeorar" con la revisión de los precios de los contratos.

"No se puede permitir esta injusticia y discriminación", ha aseverado Pontón antes de exponer las propuestas del BNG: una mesa de la leche para negociar "unos precios justos", movilizar tierras agrarias y apostar por la producción de más leche en Galicia con el objetivo de llegar al "50% de la producción del Estado".

En esta línea, ha puesto en valor el "potencial" del sector en Galicia, pero ha reconocido que "necesita más apoyo".