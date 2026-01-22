Pontón insta a Rueda a pedir a los eurodiputados gallegos del PP que rechacen el acuerdo UE-Mercosur

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, que muestre su rechazo al acuerdo UE-Mercosur demandando a los eurodiputados populares que representan a Galicia "rectifiquen y voten en contra".

En rueda de prensa este jueves, Pontón ha recordado que el PP "votó a favor de la aplicación inmediata" del tratado, a pesar, ha añadido, "de que va en contra de los intereses de Galicia".

Por eso, cree que el voto negativo de los eurodiputados gallegos del PP es "una oportunidad" de demostrar que "realmente Rueda quiere defender a los ganaderos" de la Comunidad.

Así, tras exponer que a día de hoy la producción de los países del Mercosur se realiza con "estándares mucho menos estrictos" que los de aquí, Pontón ha lamentado que el sector gallego se vería "gravemente perjudicado" y "forzado a competir en condiciones de inferioridad".

TJUE: "ABRE UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIAR"

Por todo ello, y después de que este miércoles la UE decidiese remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha defendido el papel del BNG, "que promovió" esta decisión.

"Aunque esto no paraliza el tratado, sí abre una vía a esa paralización y da una oportunidad de negociación y de presión para desechar un tratado que es lesivo para los intereses del sector gallego", ha relatado.

En esta línea, ha reprochado que "tanto los eurodiputados del PP como los del PSOE" han votado a favor de este tratado, lo que le parece "una situación muy grave" y que confirma, a su juicio, "que el BNG es la única garantía que tienen los gallegos de defender sus intereses en Bruselas".

"La posición del BNG es muy clara: no apoyamos el acuerdo Mercosur porque deja a nuestro sector en una situación de indefensión y de competencia desleal. Todo ello, con un Gobierno de Rueda que abandonó a nuestros ganaderos en un momento crucial", ha subrayado.

PLENO

Asimismo, ha detallado que el BNG llevará al próximo pleno una iniciativa en la que reclamarán que todos los grupos se posicionen en contra del acuerdo y reclame a Bruselas y al Gobierno "que no lleve adelante una iniciativa que supondrá un golpe durísimo para los ganaderos".

En todo caso, ha señalado que el apoyo se demuestra con las votaciones, "donde se toman las decisiones". En este punto, ha insistido en que en el Parlamento Europeo el PSOE y el PP "votaron a favor", pero ahora "se abre una oportunidad que permite que el tratado no pueda ir adelante".

"Más allá de lo que pasara en el pasado, es momento de juntar fuerzas para defender los intereses de los gallegos. El resto sería ir en contra de un sector clave para nuestro desarrollo rural y nuestro sector lo que no necesita es más cierres de explotaciones", ha aseverado.