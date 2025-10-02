Pontón propone una moratoria indefinida del eucalipto para lograr un monte "ordenado y multifuncional"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha propuesto este jueves una "moratoria indefinida del eucalipto" como primer paso para alcanzar un monte "ordenado, multifuncional y en mosaico" que permita "proteger mejor" a Galicia frente a los fuegos.

Así lo ha trasladado en una visita al municipio pontevedrés de Agolada, donde ha mantenido un encuentro con los vecinos de la parroquia de Sexo, una de las afectadas por los incendios del pasado mes de agosto.

Allí, la portavoz nacional ha reclamado un "giro de 180 grados" en la política forestal del Gobierno gallego para evitar que lo ocurrido este verano se vuelva a repetir, por lo que ha incidido en la necesidad de establecer una moratoria indefinida del eucalipto, ya que considera que lo que ha habido hasta ahora ha sido "una moratoria fantasma de escasa eficacia".

En este sentido, ha señalado que la propia Asociación de Ingenieros Forestales de la Xunta alertó de que la plantación de eucaliptos aumentó en 6.000 hectáreas desde que empezó la actual moratoria decretada por la Administración autonómica y que finaliza este 31 de diciembre.

Asimismo, Pontón ha advertido de que en estos momentos hay unas 230.000 hectáreas más de esta especie de las que estaban previstas en el propio Plan Forestal de la Xunta hasta 2032. Una cifra que, ha recalcado, "puede ser mayor al estar desactualizada" porque el Ejecutivo autonómico "oculta los datos del último censo forestal".

"Desde el BNG solicitamos la aplicación inmediata de una moratoria indefinida del eucalipto porque creemos que nuestro monte no tiene que estar al servicio de grandes pasteras como Ence, Navigator o Altri", ha censurado.

"TAPAR SU RESPONSABILIDAD"

En esta línea, Pontón ha recriminado a los populares que quieran "tapar su responsabilidad" en la última ola de incendios y que se nieguen, ha apuntado, a "cambiar nada" para evitar que una situación así se vuelva a repetir. "Lamentablemente, lo que tenemos es un Gobierno del Partido Popular que no quiere cambiar nada, que quiere seguir con una política que es contraria a los intereses de nuestro país y que quiere seguir promocionando una especie que se está descontrolando en Galicia", ha denunciado.

En este contexto, la líder nacionalista ha subrayado que los incendios de este verano tienen que ser "un punto de inflexión", ya que, a su juicio, se llegó "después de más de 35 años de gobierno del PP que fomentan el abandono del medio rural con una política forestal fracasada".

ALTERNATIVA BNG

En esta línea, ha reivindicado la postura del BNG, con una apuesta por un "medio rural vivo y productivo" y por un modelo forestal basado en un monte multifuncional y en mosaico que proteja mejor a los gallegos y a las gallegas frente a los fuegos".

Además de la moratoria indefinida del eucalipto, y a preguntas de los medios, Pontón ha apostado también por elevar a 100 metros las franjas de protección a viviendas y núcleos de población, una medida para la que el Bloque propone crear un fondo extraordinario de la Xunta.