El porco celta, ajeno a la caída de precios por la peste porcina y su demanda está al alza en Navidad

El porco celta se mantiene ajeno a la caída de precios que sí sufre el resto de productores de cerdo en Galicia a raíz del efecto en el mercado que ha supuesto la detección de casos de peste porcina africana en jabalíes en Barcelona.

En declaraciones a Europa Press, el director técnico de la asociación de criadores de raza porcina celta (Asoporcel), Iván Rodríguez, destaca que el precio de la carne de porco celta sigue más alto que la del cerdo y continúa la previsión de una mayor demanda en fechas navideñas.

En medio de acciones de promoción con motivo de la época de cocidos y la navidad, y con la vista ya puesta también en los carnavales, los productores de porco celta, 137 ganaderías con unos 4.000 animales con datos a diciembre de 2024, ven con "preocupación" el brote de peste porcina, pero también hacen un llamamiento "a la calma".

En este sentido, Rodríguez traslada que hay operadores "agobiados" y trabajando "contrarreloj" porque se está "consumiendo muy bien el producto", por ejemplo en comidas y cenas de trabajo, con lo cual los sacrificios se hacen "todas las semanas", cuando normalmente es una sí y una no, de media.

"Por ahora" el sector "no se resiente" por la crisis de la peste porcina, constata, mientras 'toca madera'.

Para explicar esta situación, el director técnico de Asoporcel expone que los volúmenes en que se mueven los productores de porco celta son limitados, unas 200 toneladas al año, un montante "muy pequeño" en comparación con el sector porcino en general, que lo aleja de tener problemas con la demanda.

Además, reivindica haber extremado las medidas de bioseguridad, con límites a la entrada de personas y animales en las granjas, y más controles a los cierres y perímetros.

Al ser explotaciones en extensivo, el riesgo es "mucho mayor", según constata Iván Rodríguez, por el eventual contacto con un jabalí infectado.

En cualquier caso, descarta el peligro de desaparición de una raza en peligro de extinción, al contar con naves "que pueden confinar todo" si se da el peor de los casos y la enfermedad llega al territorio gallego.