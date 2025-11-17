El PP enmienda a la Xunta para permitir a propietarios replantar hasta el 100% de sus eucaliptos en vez del 75%

Archivo - Repoblación de eucalipto en O Cádavo, A Fonsagrada a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España). La moratoria para la plantación de eucalipto entrará en vigor en mayo, para acelerar se está procediendo a la tala de otras especies como el pin - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentando enmiendas al texto de la Xunta de la ley de medidas fiscales y administrativas de 2026, que acompaña a los presupuestos gallegos, para realizar dos ajustes a la "flexibilización" de la moratoria para plantar eucaliptos hasta 2030.

Hace un mes, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anunció en rueda de prensa que se permitiría replantar a propietarios hasta el 75% de una plantación de eucaliptos en otro terreno de su propiedad para promover la eliminación de una parte de la masa de eucaliptales, algo que se incluye en el propio proyecto de ley de acompañamiento que apunta a que esta medida tenía una intención "restrictiva" sobre la superficie original. Sin embargo, los populares enmiendan esta cuestión para fijar que se podrán replantar hasta el 100% de los eucaliptos que tenían, algo que se recogía en la moratoria anterior.

De tal forma, la rebaja al 75% será solo para cuando se refiera a propietarios distintos, cuestión que será una novedad respecto a la legislación vigente.

La segunda de las enmiendas de los populares pasa por proponer dejar claro que el 25% restante se destine a frondosas o coníferas.

Al respecto, el PP reconoce que se trata de "una cuestión muy compleja" con "muchos y muy distintos intereses". Una vez escuchadas "las distintas sensibilidades", los populares incluyen dos enmiendas a un texto que se debatirá en el Parlamento gallego durante el próximo mes hasta su aprobación definitiva, de cara a entrar en vigor a 1 de enero de 2026.

La pasada semana, el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, ya explicó en sede parlamentaria que la Xunta estaba abierta a incluir modificaciones en las flexibilizaciones incluidas.

Todo ello después de que el inventario forestal haya arrojado un aumento en más de 25.000 hectáreas de la superficie ocupada por eucaliptos entre 2022 y 2024, con la moratoria en vigor.

Esta tarde de lunes termina el plazo de presentación de enmiendas a la ley de acompañamiento, precisamente en el mismo día en el que se realiza el debate de totalidad de este texto que continuará ahora su tramitación en la Cámara.