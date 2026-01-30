El PP de Galicia exigirá en el Senado "medidas urgentes" para proteger al ganado bovino de la dermatosis nodular

Los senadores del PP con el alcalde de Cospeito - PP DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia, a través de los senadores José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, reclamará al Gobierno central la puesta en marcha de medidas "urgentes, eficaces y homogéneas" para proteger al ganado bovino de la dermatosis nodular vírica.

Se trata de una enfermedad contagiosa que, aunque no representa riesgo para la salud humana, los populares defienden que impacta directamente en la salud animal y en la economía de las explotaciones.

Así pues, desde el PP tachan de "insuficientes", de "poco homogéneas" y de "carentes de coordinación" las medidas que hasta ahora se han tomado e instan a "tomar ejemplo" de las actuaciones por parte de la Xunta, entre las que se incluye la campaña de concienciación con el sector que se había llevado a cabo antes de que esta enfermedad llegase a España.

LAS PROPUESTAS QUE SE LLEVARÁN AL SENADO

Desde el Partido Popular, según han dado a conocer en un comunicado, exigirán que el Gobierno lidere y coordine la gestión de la enfermedad y ofrezca información epidemiológica "actualizada y homogénea" a todas las comunidades autónomas.

Además, los populares pondrán sobre la mesa la necesidad de que la Comisión Europea revise la clasificación de la enfermedad, que actualmente está clasificada de tal modo que implica restricciones "muy duras" y una carga "excesiva" para las explotaciones

Así pues, también consideran necesario promover y financiar líneas de invetsigación para el desarrollo de una vacuna marcada, que permita diferenciar entre animales vacunados y animales infectados, para garantizar la seguridad sanitaria y evitar sacrificios masivos.

Finalmente, propondrán que se incorpore esta enfermedad al catálogo de coberturas del sistema de seguros agrarios, con valores de compensación acordes a los precios reales del mercado y actualizar los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio.