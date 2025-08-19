PPdeG ve "eficacia" del dispositivo antiincendios y reprende al Gobierno: "A Galicia no le vale llegar tarde"

Paula Prado pide a la oposición que "abandone toda crítica estéril" y "pliegue toda su supuesta influencia en Madrid"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha defendido la "eficacia y profesionalidad" del dispositivo antiincendios desplegado en Galicia ante la actual ola de incendios. Con todo, ha reprochado al Gobierno de no disponer de "todos los medios desde el primer momento": "A Galicia no le va llegar tarde".

"El dispositivo funciona con profesionalidad y eficacia y no me cansaré de reconocer su trabajo ni de ayudarlos a seguir con esa fuerza y determinación que nos devuelve la esperanza", ha esgrimido la diputada durante una rueda de prensa celebrada esta martes, en la que ha agradecido el "trabajo titánico" de los profesionales que trabajan en la extinción de los fuegos.

Además, ha destacado de igual forma la colaboración ciudadana, como el "ejemplo de un pueblo entero" que ha mostrado "unión, solidaridad y generosidad": "Vecinos y vecinas que colaboran, que ayudan, que abren las puertas de sus casas, que comparten recursos y esperanzas. Esto es Galicia".

"A GALICIA NO LE VALE LLEGAR TARDE"

En este contexto, ha defendido que la Xunta está aprovechando "al máximo" los medios y recursos disponibles y en coordinación con el resto de administraciones, con lo que ha lamentado que el Gobierno central "no pusiera a disposición de Galicia todos los medios desde el primer momento".

"A Galicia no le vale llegar tarde. Necesitamos respuestas a la altura desde el primer minuto", ha reprendido. También ha dirigido sus críticas a "determinados miembros" del Gobierno de España, que --en sus palabras-- "se ríen de los afectados sin ofrecer soluciones, por ejemplo, ante los graves problemas en las infraestructuras ferroviarias", en alusión velada al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Considera "necesario" dar una "respuesta excepcional para una situación excepcional", que, a su juicio es "lo que está haciendo" el titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. "Es un presidente a la altura de lo que merece Galicia", ha valorado, tras enumerar acciones como visitas diarias al centro de coordinación y desplazamientos a zonas afectadas, así como la puesta en marcha de ayudas.

Además, ha mostrado "tolerancia cero" contra autores de incendios. "Esperamos que todo peso de la ley caiga sobre quien pone en peligro vidas humanas, el patrimonio de las personas, los sectores productivos y la riqueza natural de nuestra tierra", ha castigado.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Por otra parte, ha manifestado, dirigiéndose a la oposición de la Cámara gallega, que el PPdeG espera que "nadie pretenda aprovechar esta tragedia para sacar rédito políticio". "Esto sería injusto con Galicia y cruel con quien más está sufriendo. Es en estos momentos cuando se demuestra quién está a la altura y quién no", ha continuado.

"Galicia no merece una oposición que prefiere utilizar la artillería política para intentar sacar rendimiento, incluso en las situaciones más difíciles", ha advertido.

En esta línea, ha pedido a esta que "abandone toda crítica estéril" y que "pliegue toda su supuesta influencia en Madrid para que el Gobierno central no escatime en recursos de ningún tipo para paliar la situación".

TUIT DEL PPDEG RETIRADO

Asimismo, preguntada por el motivo de la retirada de un tuit publicado por el PPdeG en contra del presidente del Gobierno, Paula Prado ha zanjado el asunto: "El tuit se retiró y no hay nada más que contar".

Esta publicación, difundida en 'X' el domingo, acompañaba el siguiente texto: "Una imagen. Dos presidentes. Uno al mando. Otro ocupa el cargo. No hace falta decir más". El mensaje fue eliminado poco después de la cuenta y sobre el que Rueda reconoció, en preguntas de los medios el lunes, que "no era el momento", además de asegurar que no tuvo constancia de él hasta después de ser borrado.

Por su lado, la secretaria xeral del PPdeG no ha ahondado en lo sucedido: "Lo importante es centrarse en lo que los gallegos y gallegos necesitan, que tengan la ayuda necesaria, incluida la del Gobierno central, y no ponernos como hacen algunos a organizar manifestaciones".