El precio de la leche continúa a la baja en Galicia en marzo y se queda en 52,4 céntimos el litro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El precio que percibieron los productores lácteos en marzo se situó en 52,4 céntimos por litro de leche. De este modo, continúa a la baja en este 2026 desde los 52,9 céntimos con los que inició el año, que bajó a 52,5 céntimos en febrero.

Así figura en los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, en los que figura que el dato gallego está un céntimo por debajo de la media española de 53,4 céntimos por litro.

Los productores con entregas se reducen a 4.874 en marzo de este año, 19 menos que el mes anterior.

Las entregas crecieron a 277.422 toneladas de leche en Galicia en marzo, una de las mayores cifras en los últimos meses en la comunidad.

En el acumulado del año, entre enero y marzo, los productores lácteos gallegos cuentan con el 42% de las entregas de todo el país.