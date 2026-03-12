La primera edición de la Escola de Pastores en Xinzo (Ourense) cubre todas sus plazas con 25 alumnos

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, interviene en el inicio del programa de la Escuela de Pastores en Xinzo de Limia (Ourense) - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

OURENSE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha cubierto toda la matricula para la formación de 25 alumnos en la primera edición de la Escola de Pastores, que se desarrollará entre marzo y julio en el Centro Agrogandeiro del Inorde en el municipio ourensano de Xinzo de Limia.

"Cuando hay gente con ganas de incorporarse al campo, hay futuro para el rural", ha trasladado la conselleira, María José Gómez, en el inicio del programa este miércoles en el municipio ourensano, acompañada del director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, que colabora en el desarrollo de esta iniciativa, además de la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), la Fundación La Caixa y el Inorde.

En concreto, según ha trasladado la Xunta, el objetivo del programa es "dar respuesta a la demanda de personas que ven en el sector agroganadero una oportunidad real de futuro", así como "afrontar el reto del relevo generacional" en el sector primario e "impulsar el territorio".

Así, la titular de Medio Rural ha destacado el "importante papel" que desempeña el sector ovino y caprino en Galicia, porque "produce alimentos de calidad, ayuda a cuidar el paisaje, contribuye a prevenir incendios y mantiene vivo el rural". Asimismo, María José Gómez ha destacado un programa que ofrece formación "útil, práctica y pegada a la realidad del sector".

EL PROGRAMA

En esta línea, la conselleira ha valorado el equipo docente integrado por "profesores y profesionales con amplia experiencia" en los diferentes ámbitos del sector, al tratarse de personas que desarrollan su actividad en las materias que impartirán.

En concreto, durante el curso, se abordarán aspectos "fundamentales" para la gestión de una explotación moderna, incluyendo contenidos relacionados con empresas agrarias, gestión técnico-económica, asociacionismo y comercialiación, trazabilidad, prevención de riesgos laborales o sensibilización ambiental.

Asimismo, a estas cuestiones se suma la formación específica en ámbitos ligados a la propia actividad ganadera, a través de cuestiones como la agrotecnología, la producción de forraje y alimentación del ganado o el manejo y producción del ganado extensivo.

Según ha desgranado la Consellería, los participantes completarán sus estudios con una parte práctica en explotaciones ganaderas, visitas técnicas, sesiones prácticas y estancias en ganaderías, así como el diseño de un proyecto de empresa agraria propio desarrollado por cada alumno y presentado al culminar el programa.

Así las cosas, los 25 alumnos matriculados han sido seleccionados entre 40 interesados, que podrán acceder, además, a un Curso de Aptitude Empresarial Agraria, en ganadería extensiva de ovino y caprino, de 250 horas ofrecido por Agacal, para obtener una titulación oficial habilitante, que les permitirá trabajar en explotaciones agrarias o llevar a cabo su propia actividad, así como acceder a ayudas del Ejecutivo gallego de incorporación a la actividad de dicho sector.