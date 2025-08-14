Prohibido cazar en la provincia de Ourense mientras se mantenga el nivel de emergencia por incendios

Una señal quemada, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

La medida entrará en vigor el lunes, pero se insta a la ciudadanía a evitar cualquier actividad cinegética por motivos de seguridad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha firmado una resolución por la que se prohíbe toda actividad cinegética en la provincia de Ourense mientras se mantenga activo el nivel 2 de emergencia o superior por los incendios forestales.

Tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa, esta medida saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo lunes. Por eso, el Ejecutivo autonómico insta a la ciudadanía a actuar con la máxima precaución mientras no entre en vigor y pide no correr riesgos innecesarios ante la situación de emergencia que se vive en la provincia

Así, el Gobierno gallego apela a la responsabilidad de la ciudadanía e insiste en evitar realizar cualquier actividad de caza en la provincia con el objetivo de velar por la seguridad de las personas.

La decisión está amparada en la Resolución del 10 de abril de 2025 por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2025-2026, que permite modificar los períodos de caza cuando haya razones o circunstancias especiales que así lo justifiquen, como es el caso.