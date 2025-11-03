Promueven acciones de valorización del bosque atlántico en espacios afectados por incendios

Archivo - Zona de bosque quemado tras un incendio - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Mixturando' lleva a cabo 18 modelos de gestión territorial sobre el monte vecinal y de utilidad pública en espacios protegidos o de especial interés ecológico en municipios de Ourense y Pontevedra, además de en Asturias.

Los GDR Limia-Arnoia, Terra y Agua y Camín Real de la Mesa y el grupo PROePLA del Campus Terra de la Universidade de Santiago de Compostela desarrollan acciones de recuperación de masas frondosas, micología, ganadería extensiva, regeneración de pastos, apicultura y cultivos.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationUE.

Su objetivo es la puesta en marcha de estrategias de valorización del bosque atlántico mixto en espacios protegidos de las comunidades autónomas de Galicia y Asturias, con especial atención a territorios afectados por incendios forestales.