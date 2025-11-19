Propietarios exigen frente al Parlamento compensaciones por el parque natural de As Fragas do Eume

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de propietarios de terrenos ubicados en As Fragas do Eume se ha concentrado este miércoles frente al Parlamento de Galicia para reclamar compensaciones por las limitaciones que conlleva la declaración de parque natural.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de una de las asociaciones de propietarios en As Fragas do Eume, Ángeles Pita, ha destacado que lo que piden es compensaciones para que su situación sea "justa" y "digna".

Ha recordado cómo en su momento, hace décadas, las plantaciones con eucalipto en esta zona "se fomentaron" por lo que suponían de ingresos para los dueños del parque, y que con esto muchas personas se pudieron permitir estudiar, entre otros beneficios.

Ahora, pone el ejemplo de parques en País Vasco, para demandar a la Xunta que establezca un sistema de compensaciones "directas" que ayude a los propietarios, a favor de la permanencia del parque natural.

Además, hace hincapié en que muchos de los dueños son gente mayor, como la que este miércoles ha participado en la movilización en la capital gallega, donde han exhibido camisetas y pancartas con lemas como el 'Parque natural sí. Compensación aos propietarios tamén'.