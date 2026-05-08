Los propietarios de parcelas en las franjas de parroquias priorizadas pueden contratar su limpieza con Seaga

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha recordado este viernes que los propietarios de parcelas en las franjas secundarias situadas en las parroquias priorizadas pueden contratar los servicios de Seaga a un precio reducido de 420 euros por hectárea para realizar su limpieza.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira visitó este viernes la parroquia de Sabaxáns, en el municipio de Mondariz, donde se están realizando tareas de prevención en las franjas secundarias en parroquias priorizadas.

Allí, la conselleira ha subrayado que este precio reducido es uno de los apoyos que se brindan a los propietarios de 276 parroquias incluidas en el convenio, 54 de ellas en la provincia de Pontevedra.

De esta forma, ha explicado que en Mondariz, los propietarios de cerca de 140 parcelas ya hicieron este trámite para actuar en casi ocho hectáreas dentro de las cinco parroquias priorizadas reconocidas en el municipio.

En todo caso, ha recordado que mantener limpias las franjas secundarias es una "responsabilidad de los propietarios en primera instancia" y, si estes no cumplen con sus obligaciones, los responsables son los municipios, que deben hacerlo de forma subsidiaria.

Así, en el marco del acuerdo con Seaga, la conselleira explicó que se apoya a las administraciones locales en la realización de estas ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por año fuera de las parroquias priorizadas, en la limpieza de hasta 12 kms de vías de titularidad municipal, en el envío de notificaciones a los propietarios o con la realización de las inspecciones sobre el terreno.

Finalmente, la titular de Medio Rural ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno gallego en materia de prevención de incendios, incrementando el presupuesto de este convenio hasta los 25 millones de euros anuales, el doble que en el anterior. Al respecto, ha resaltado que 295 municipios ya solicitaron a su adhesión y animó a los restantes a hacerlo.