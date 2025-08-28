Protección Civil cree que las próximas 24 horas "son definitivas" en el control de 14 incendios que siguen activos

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informa sobre el desarrollo del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil considera que las próximas 24 horas "son definitivas" para el control de la mayoría de los 14 incendios forestales que siguen activos en la Península y que se puedan consolidar avances en los fuegos de Porto (Zamora) y La Igüeña (León), en estos momentos los que más preocupan. Así lo ha expresado la directora general del organismo público, Virgina Barcones, que ha mostrado su optimismo ante la previsión de condiciones meteorológicas favorables a lo largo de este jueves.

Según el balance ofrecido por Protección Civil, en estos momentos permanecen 14 incendios forestales activos. Del total de fuegos, seis permanecen estabilizados y seis controlados. Dentro de los incendios que están ya en situación operativa uno están tanto A Pobra do Brollón (Lugo) como el de Carballeda de Valdeorras (Ourense), ambos estabilizados según la información actualizada de la Xunta, y sigue activo el de Avión, también en Ourense.

En lo que respecta a Castilla y León, continúa sin novedad el incendio forestal de Yeres (León) en el que la situación "es de completa estabilidad" y el de Barniedo de la Reina y de Garaño cuya evolución sigue siendo favorable. Por otra parte, el de Porto, en Zamora, continúa activo pero está contenido dentro de las líneas de defensa y en la zona de La Baña hay "cierta actividad pero contenida dentro de la línea de defensa de máquinas donde se va a continuar activamente trabajando". El incendio "más desfavorable" y que "más preocupa" actualmente es el incendio de Igüeña "como consecuencia de las importantes rachas de viento".

En Asturias, la evolución también "es favorable", concretamente en los fuegos de Cangas de Narcéa y Somiedo. Respecto al de Ibias, un incendio con un comportamiento convectivo y alto potencial de succión, se ha experimentado también mejoría y se espera evolución favorable en próximas horas.

Barcones ha expresado su optimismo respecto a la evolución que puedan registrar todos estos focos después de los avances conseguidos durante el miércoles y las buenas condiciones que se esperan para este jueves. "Ayer tuvimos una ventana de oportunidad y hoy tenemos otra y esperamos que todas estas mejorías nos permitan poder zanjar de manera definitiva este episodio tan dramático en nuestra historia", ha argumentado Barcones quien ha admitido que a partir de mañana la situación meteorológica no será tan favorable para las labores de extinción.

El riesgo de incendios continuará, no obstante, siendo "extremo" hasta este jueves pese a las lluvias y la mejora de las condiciones, debido a que el riesgo es "acumulativo" y debe transcurrir un tiempo hasta que se reduce.

EVAUCACIONES Y CARRETERAS

Respecto a las evacuaciones, la directora general de Protección Civil ha explicado que en el día de ayer tuvieron lugar 14 evacuaciones, pero hoy se espera el realojo de localidades de Ibias (Asturias), del entorno del incendio de Garaño y La Baña en Castilla y León.

La buena evolución de las labores de extinción se ha traducido también en una reducción del número de carreteras cortadas que se limita en la actualidad a tres vías en las provincias de León y Zamora. Concretamente la LE-4212 y 5330 y en la provincia de Zamora, la ZA-103.

En cuanto a medios desplegados del Mecanismo Nacional de Respuesta, en Castilla y León operan medios de Cataluña, Valencia y la Rioja; en Galicia medios de Valencia; y en Asturias de Navarra. Asimismo, se han replegado a sus países de origen los efectivos llegados de la República Checa y este viernes lo harán los de Eslovaquia, así como de los Países Bajos que realizarán esta jornada los últimos vuelos sobre el incendio de la Igüeña. El medio centenar de efectivos rumanos están siendo este jueves escoltados por la Guardia Civil a la frontera.

"Todos nos han estado ayudando mucho a lo largo de estos terribles días, muchísimas gracias a todos ellos y todos los países que han desplegado medios del Mecanismo Europeo y también de Andorra", ha argumentado Barcones. En total, se han desplegado en España 335 bomberos y pilotos internacionales en "el mayor despliegue de Europa este año en una catástrofe", según Protección Civil.

Barcones ha informado también del envío de una carta a todos los directores generales de Protección Civil de comunidades y ciudades autónomas para instarles a comunicar aquellos casos de incendios en situaciones operativa 1 ó 2 que no fueran comunicados al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

"Lo que se va a hacer desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de Protección Civil es garantizar que ningún territorio y que ninguna persona quede sin el respaldo ni la ayuda del Gobierno de España por la falta de comunicación de estas situaciones", ha indicado Barcones.