El PSdeG denuncia la "gravísima situación" de brigadistas que "carecen" de soporte para el equipo de oxígeno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha denunciado la "gravísima situación" de los brigadistas de tierra de la Xunta que "carecen" del equipamiento ergonómico adecuado para portar el 'equipo de oxigeno de último minuto' que podría salvarle la vida en caso de quedar atrapados en un incendio forestal.

La portavoz de Medio Rural del PSdeG en el Parlamento, Carmen Dacosta, ha recogido las quejas que le llegaron de los propios brigadistas que, según el PSdeG, explican que los cinturones que usan "tienen el mismo diseño" que los de los 90, "sin adaptación ni modernización alguna".

"Hablamos de un equipo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No es admisible que la Xunta obligue a los brigadistas a elegir entre ponerse en riesgo físico cargando con todo ese peso en la cintura o dejar el oxígeno de último en el coche, donde no sirve absolutamente para nada", ha advertido Dacosta.

A renglón seguido, ha explicado que las brigadas helitransportadas de la Xunta sí que cuentan con mochilas adaptadas y diseñadas para portar estos equipos de emergencia.

En este sentido, ha denunciado el "agravio inaceptable" de que el Ejecutivo autonómico "niegue" ese mismo material a las brigadas de tierra. "No puede haber brigadistas de primera y de segunda. Todos se juegan la vida cada vez que salen al monte y todos tienen derecho a las mismas garantías de seguridad", ha subrayado.

Por ello, ha exigido a la Xunta que "dote de inmediato" a las brigadas de tierra con las mochilas oficiales para transportar el equipo de oxigeno de último minuto y garantice con ello "condiciones mínimas" de seguridad laboral.