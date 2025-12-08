El PSdeG denuncia que la Xunta "vuelve a incumplir" la obligación de aprobar el Pladiga antes del 31 de octubre

La portavoz de Política Forestal del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Forestal del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta, ha denunciado que la Xunta "vuelve a incumplir un año más" la obligación legal de aprobar y publicar el plan de prevención de incendios (Pladiga) antes del 31 de octubre.

En un comunicado, los socialistas gallegos han detallado que Dacosta presentó una batería de iniciativas parlamentarias para exigir a la Xunta que "tome de una vez en serio" las políticas de prevención contra los incendios.

Dacosta ha remarcado que "la dejadez" de la Xunta a la hora de tomar medidas preventivas contra los incendios forestales demuestra que "no tienen aprendido nada" tras la oleada de incendios que afectó a Galicia este verano, especialmente a la provincia de Ourense.

En este sentido, ha incidido en que los incendios "se extinguen en inverno" y ha criticado que la "falta de gestión y de medidas" desde la Consellería do Medio Rural demuestra una "gestión irresponsable y peligrosa de la política forestal".

Por ello, ha exigido a la Xunta que "no dejen en el olvido tanto sufrimiento, tantas propiedades perdidas y tanto daño hecho" por los incendios forestales de este verano, al tiempo que ha pedido que atiendan a todos los expertos, a los grupos parlamentarios y a la experiencia de los fuegos en Ourense, que tienen demostrado "por la vía de los hechos" que los fuego de nueva generación "son imposibles de extinguir una vez se inician".

"Cada día que pasa sin presentar las medidas preventivas para el próximo verano aboca un poco más a Galicia a repetir la catástrofe forestal derivada de la negligencia de unos responsables de Medio Rural que no están a la altura de la responsabilidad que tienen entre manos", ha lamentado la parlamentaria socialista.

A renglón seguido, ha recordado que desde la aprobación del Real Decreto - Ley 15/2022, las comunidades autónomas están obligadas a aprobar y publicar los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción antes del 31 de octubre del año precedente.

"La Xunta nunca asumió esa obligación", ha afirmado Dacosta, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo autonómico "lo incumple reiteradamente desde que fue aprobada", lo que "evidencia un déficit de planificación y una desconexión preocupante entre la Xunta y la normativa estatal vigente".