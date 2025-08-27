El PSdeG reclama un cambio "profundo y urgente" en el modelo de lucha contra incendios

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez; la portavoz de Política Forestal, Carmen Rodríguez Dacosta; y el alcalde de Láncara en funciones, Pablo Rivera. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG reclamó en Láncara (Lugo) un cambio "profundo y urgente" en el modelo de lucha contra los incendios forestales e insistieron en que Galicia necesita un servicio "único, estable y profesionalizado" de prevención y extinción, dependiente de la Xunta que "ponga fin a la precariedad a la improvisación y el abandono que sufren los ayuntamientos".

Así lo han hecho este miércoles la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez; la portavoz de Política Forestal, Carmen Rodríguez Dacosta, y el alcalde de Láncara en funciones, Pablo Rivera.

En este sentido, Pablo Rivera, ha señalado que en su ayuntamiento la brigada municipal "tuvo que renunciar" por "falta de recursos" y ha advertido de que los ayuntamientos "no pueden" seguir asumiendo las competencias que le corresponden a la Xunta.

"Lo que no se puede hacer es legislar desde Santiago y luego dejarnos sin medios, obligándonos a afrontar situaciones tan graves con herramientas claramente insuficientes", ha denunciado.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que el sistema de las brigadas municipales "es un parche precario".

En este contexto, ha lamentado que contratan a "cuatro o cinco personas durante solo tres meses" y son los ayuntamientos los que "deben de poner los vehículos, los seguros, los EPI y toda la gestión".

"La Xunta limita su aportación a 40.000 euros como máximo y luego se da media vuelta. Es un agravia para las arcas municipales y una muestra de su dejadez", ha esgrimido Méndez.

Asimismo, la secretaria de Organización del PSdeG ha calificado de "engaño" que el PPdeG publicase en agosto las convocatorias de plazas que "ya pertenecían a la oferta de empleo de 2023".

"Todos sabemos que esas plazas no estarán disponibles este verano, cuando el monte arde cada día. Es propaganda electoral, no planificación", ha señalado.

MANDARLOS A LA "BOCA DEL LOBO"

Por su parte, la portavoz del ámbito forestal del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha denunciado que "no puede ser" que la contratación de personal se realice "solo durante tres meses", en plena temporada de alto riesgo, y le den un "curso exprés de 16 horas" para después mandarlos "a la boca del lobo, frente a incendios de quinta generación".

"La Xunta lleva a los capataces de las brigadas municipales para las suyas y deja a las brigadas locales descabezadas. Eso sí que es improvisación, inseguridad y falta de respecto por el trabajo de los brigadistas", ha sentenciado Dacosta.