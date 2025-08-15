El PSdeG urge a la Xunta "transparencia" e "información puntual" sobre los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG en el Parlamento gallego Carmen Rodríguez Dacosta ha reclamado a la Xunta que informe puntualmente a la ciudadanía de la situación de los incendios.

Para la portavoz socialista de Política Forestal, "no basta con que el Gobierno de Rueda publique en una web dos veces al día datos sobre la superficie calcinada y los efectivos desplazados a combatir cada fuego, sino que debe debe trasladar la información que maneja el Cecopi".

Ante una situación "de extrema gravedad" como la que se está produciendo, "los máximos responsables del Gobierno gallego tienen que comparecer ante los medios de comunicación "de una manera regular, cuando menos diaria", demandó Dacosta.

"Se trata de que los vecinos y vecinas conozcan puntualmente que zonas se encuentran en riesgo, que localidades están confinadas o fueron evacuadas y aspectos tan básicos como que carreteras permanecen cerradas y por cales deben circular se precisan desplazarse.

Carmen Rodríguez Dacosta reclamó "absoluta transparencia" porque la ciudadanía, dijo, "tiene derecho a conocer la dimensión real de la catástrofe y las previsiones que manejan los técnicos a fin de garantizar la seguridad y la integridad de las personas que puedan verse afectadas por esta catástrofe".