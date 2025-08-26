Reabierta al tráfico la carretera LU-933, cortada por el incendio de Pobra do Brollón

Vecinos ven el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera LU-993 ha sido reabierta a la circulación en la mañana de este martes, tras ser cortada el lunes por el incendio iniciado en A Pobra do Brollón (Lugo).

112 Galicia informa de que los vehículos ya pueden transitar entre los kilómetros 18,5 y 24,2 del vial, tramo que permanecía cerrado a primera hora.

El fuego de Pobra do Brollón (Lugo), que sigue en alerta por proximidad del mismo a viviendas, continúa avanzando sin control desde su inicio en el mediodía del lunes y ya calcina alrededor de 600 hectáreas, según la Consellería do Medio Rural.