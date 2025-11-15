Rodríguez anuncia que el Gobierno va a incrementar las ayudas de vivienda a jóvenes en el medio rural

Archivo - La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en La Moncloa. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PALENCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno va a incrementar las ayudas de vivienda a jóvenes en el medio rural que pasarán a ser de 15.000 euros en municipios de hasta municipios.

"Seguro que aquí habéis escuchado hablar de ayudas de hasta 10.800 euros en municipios de menos de 10.000. Pues no, no eran de Mañueco, eran de Pedro Sánchez", ha ironizado la titular de Vivienda durante su intervención en la clausura de la Conferencia Sectorial sobre Vivienda celebrada en Palencia.

De esta forma, el Ejecutivo central apuesta por dar "más oportunidades" a la juventud de Castilla y León, ha sostenido, un punto en el que se ha referido al instrumento de la empresa pública para potenciar la infraestructura pública y la promoción de viviendas para atender las necesidades de aquellos que lo necesiten.

ZONAS TENSIONADAS

La ministra también ha hecho referencia a las zonas tensionadas en las grandes ciudades donde en Castilla y León también se da esa circunstancia y se podría estar parando ya el precio de alquiler.

"La Junta podría frenar el precio del alquiler con las zonas tensionadas pero el PP no quiere", ha lamentado la titular del ramo, razón por la que ha reclamado la adhesión inmediata al Plan Estatal de vivienda.

En este sentido, ha asegurado que la vivienda que precisa este país es vivienda pública y asequible para la clase trabajadora y para la gente.