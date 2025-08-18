De ropa ignífuga a mascarillas FFP3: Ourense se moviliza para llevar material a afectados por incendios

Vista de una viña en la DO Valdeorras, afectada por el fuego, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Puntos en la capital de la provincia y otros municipios permanecen habilitados este lunes para la recogida

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ayuda voluntaria se ha empezado a organizar en Galicia para hacer llegar material a las zonas afectadas. Para ello, puntos en la capital y otros municipios de la provincia ya funcionan como lugares de recogida, donde incluso esperan furgonetas llegadas de otras localidades, como Santiago de Compostela.

En las listas que difunden los puntos habilitados por voluntarios para la recogida, aparecen: ropa ignífuga, cascos con pantalla facial y protección cervical, gafas de seguridad con protección anti-humo, mascarillas FFP3, batefuegos, cubos, palas y agua, entre otros. También reciben, en alguno de estos espacios, alimentos no perecederos, debido a los cortes de luz ya habituales en los lugares próximos a los incendios.

En la sede de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) Ourense (rúa Pura e Dora Vázquez, 11), este lunes es el primer día que habilitan el local para este fin. Recibirán material y alimento desde las 10.00 horas hasta alrededor de las 20.00, tras lo que procederán a su reparto.

"Hay mucha gente que nos pregunta dónde se consigue ese material", relata uno de sus voluntarios, Guillermo Rodríguez, que indica que se puede comprar en ferreterías y bricocentros. Con todo, por este motivo, están valorando abrir una forma de donativo para facilitar la colaboración a las personas que manifiestan esta duda.

En principio, realizarán tres rutas, a falta de ultimarlas, con destino en Valdeorras, Oímbra y O Ribeiro. "Estamos hablando con los equipos de voluntarios para saber cómo entregarlo y qué necesidades tienen", apunta. "Si sale bien", contemplan la posibilidad de repetir la recogida en la jornada del martes.

En Amodo Tenda Concepto (rúa Santo Domingo, 34), también en la ciudad de Ourense, realizan una recolecta igual entre las 11.00 y 14.00 horas y entre las 17.00 y 20.00 horas. Tal y como difunde en sus redes sociales, donde detallan la lista de materiales necesarios, distribuirá la ayuda en dos tandas. Además, pide a afectados y a voluntarios con medios de transporte, que se pongan en contacto.

Asimismo, en un local del número 29 de Antonio Puga, en Ourense, ya se habilitó para la recogida de material durante el domingo y ha repetido este lunes, desde las 10.00 horas.

En Viana do Bolo, el local de la Fundación Cipri Gómez (rúa Nicolás Tenorio, 32) también está abierto para la recolecta. En una lista difundida a través de redes sociales y grupos de difusión creados para organizar la ayuda, marcan como prioritarios los batefuegos, cascos con pantalla facial y protección cervical, gafas de seguridad con protección antihumo, mascarillas FFP3 y linternas frontales LED.

RECOGIDA FUERA DE OURENSE

En Tosta e Tostiña (avenida da Coruña, 3), en Santiago de Compostela, recogen con urgencia material hasta las 14.00 de este lunes, que después llevarán hasta el número 29 de Antonio Puga y el local de la CUT Ourense.

"A las 14.00, tenemos tres furgonetas que repartirán todo en Ourense, en diferentes puntos", explica Loren, voluntaria y trabajadora del establecimiento, que ha abierto esta mañana para destinarlo a este propósito. Por el momento, solo realizarán la recolecta este lunes.

Además, el Centro Social O Fuscalho, en A Guarda, también se ha coordinado con el local de la CUT para hacerles llegar material, que recolectarán entre las 16.00 y 17.00 de este lunes.