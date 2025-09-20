Rueda se desplaza a Ferreira de Pantón (Lugo) para supervisar la coordinación de los incendios forestales activo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el puesto de mando avanzado de Ferreira de Pantón (Lugo) . - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado de Ferreira de Pantón (Lugo) para conocer el dispositivo desplegado por los incendios forestales y seguir su evolución.

Actualmente, en Galicia están activos el incendio de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, que calcina 2.000 hectáreas y está activada la situación 2; y el de A Fonsagrada, en la parroquia de O Torbo, que afecta a 20 hectáreas.

Además, se encuentra estabilizado el incendio del municipio ourensano de O Bolo, en la parroquia de Vilaseco, que afecta a 250 hectáreas y se desactivó la situación 2.

El Ejecutivo gallego tiene activo el seguimiento permanente de la evolución de los incendios mediante los equipos técnicos y operativos desplegados en Galicia.